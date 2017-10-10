81 ilin valisi Ankara'da buluşacak

10 Ekim 2017

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valisinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Ankara'da Gölbaşı Vali̇ Gali̇p Demi̇rel Vi̇layetler Evi̇'nde toplanacağını açıkladı.

Toplantıda Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının görev alanları, güvenlik ve asayiş, trafik, uyuşturucu ile mücadele, vatandaş buluşmaları, yayla ve meralar, 112 acil çağrı merkezleri, pasaport ve sürücü belgeleri ile güvenli okul başta olmak üzere çeşitli konular görüșülecek.

Toplantıda ayrıca, Bakanlığın yürüttüğü "Biz Anadoluyuz Projesi", "Açık Kapı Projesi", "İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES)", "e-Devlet Uygulamaları Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi ve Süreçlerin Sadeleştirilmesi Projesi" gibi çeşitli projeler de ele alınacak.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci görev alanlarıyla ilgili 81 ilin valisine hitap edecek.

Ayrıca 81 il valisini, yarın Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde, 12 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.​

Kaynak: AA