83 YILLIK ÖZLEM

Siyasi parti temsilcileri, odalar, meslek birlikleri ve birçok sivil toplum kuruluşu, Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle çeşitli mesajlar yayınladı. Mesajlarda, Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalınarak Türkiye'yi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayretinin gösterileceğine dikkat çekildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat daha artmaktadır.

Düşmanlara karşı memleketin bütün güçlerini birleştirmeyi başaran, bir milletin kaderinin nasıl değişebileceğini dünya tarihine yazdıran Atatürk’ün ‘Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir’ sözünü daima ilke edindik. Biz de, bizden sonraki nesiller de, ülkemizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışacağız. Türk iş dünyası olarak; ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı ve müreffeh bir Türkiye konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgularken, Büyük Atatürk’ün yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: “Başkentimizin Cumhuriyetimizle yaşıt Ticaret Odası olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız günün yıl dönümünü özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk ekonomisine öncülük edecek onlarca kurum ve kuruluşu ülkemize kazandırarak, ekonomik kalkınmamızı başlatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk girişimcisi ve özel sektörüne güvenini boşa çıkarmayacağız. Bugünün istiklal mücadelesinin ekonomik bağımsızlıktan geçtiği bilinciyle, istiklal ve istikbalimiz için işimizin başında var gücümüzle mücadele vereceğiz”

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, sadece bizim değil, tüm dünyanın bilgisine, hoşgörüsüne, cesaretine saygı duyduğu büyük bir önderdir. Atatürk’ün başarıları, liderlik yeteneği ve devrimleri hepimizin gururudur. ‘Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir’ sözünü ilke edinmiş bizler, sonraki nesillere daha bağımsız daha güçlü bir gelecek bırakmak için O’nun fikirleri ışığında gururla ilerliyor ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin en önemli değerlerinden biridir. Atatürk’ü anmak demek onun güçlüklerle kurduğu Türkiye Cumhuriyetini korumak için her zaman bilinçli olmak, içerde ve dışarıda ülkemizin bağımsızlığını tehdit eden unsurlara fırsat vermemektir. Bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz."

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin: “Önderimiz Atatürk, askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmakla kalmamış, emsalsiz dehası ile kalkınma seferberliği başlatarak, eğitimden sanata hukuktan ekonomiye her alanda çağın ötesinde bir vizyonla inkılaplar gerçekleştirmiştir. Bize düşen, 10 Kasım’ları bir yas günü haline getirmek değil, O’nun hedeflerini, fikirlerini hissetmek ve ülkemiz için ortaya koyduğu vizyonu hayata geçirmek üzere çalışmaktır."

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır: "Ata’mızın yolu yolumuzdur. Yeni nesil O’nun ilke ve hedeflerinin bilinciyle yetişmeli, yetişmeli ki çağdaşlaşma yolunda kararlılıkla yürüyebilelim."

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı: "Sadece 10 Kasımlarda değil, her daim Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedeflerin tekrar tekrar konuşulması gerekir. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi, Büyük Atatürk’ün ebedi istirahatgâhında huzur içinde yatması bakımından da önemlidir."

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert: “Büyük Atatürk, bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti yalnızca cephelerde kazandığı zaferlerle değil ekonomik anlamda da ileri görüşlü dehası ile sürdürmüştür. Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak, Cumhuriyetin ve Büyük Atatürk’ün izinden ayrılmadan eserlerine ve emanetlerine ilelebet sahip çıkmaya söz veriyoruz."

BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı: “Tüm Hayatını ülkesine ve milletine adayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, halkından aldığı güç ve destekle bağımsız ve ulusal egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etti. Bizler de Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.”

ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı: "Atatürk’e, eserlerine ve Atatürk’ün Türk milletine olan inancına layık olmaya devam edeceğimize inanıyor ve gelecek nesillere Atatürk’ün emanetini en iyi şekilde devretmeyi diliyoruz.”

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer: "Cumhuriyet değerlerini korumamız, geleceğimizin teminatı için zaruridir. Refah ve özgürlüğün hâkim olduğu bir ülke, Atamızın ilkeleriyle mümkün olmaktadır. Atatürk’ü, vefatının 83’ncü yılında özlem ve minnetle anıyoruz. Büyük Önder Atatürk’ün eşsiz vizyonu ile bizlere emanet ettiği laik, demokratik ve hukuk devleti anlayışına dayalı Cumhuriyet değerlerini sahiplenmek ortak sorumluluğumuzdur.”

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt: “Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma yolunda bıkmadan usanmadan azimle çalışarak, yaşatmak ve diri tutmak, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ e minnet borcumuzdur.”

EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul: "10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk’ü anma günü olduğu kadar sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, eşsiz bir eser olan Cumhuriyetin erdemlerini hayatımızda etkin kılmamız gerektiğini hatırlatan bir gündür. Bu halk hiçbir zaman Mustafa Kemal Atatürk’ü, ilkelerini, aziz hatırasını unutmamıştır ve unutmayacaktır.”

İZİKAD Başkanı Betül Sezgin: "İstiklal mücadelemize liderlik eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmış olup, onun “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi ve kazanımlarını ilelebet yaşatmak ve ileri medeniyetler düzeyine taşımak üzerimize düşen temel sorumluluktur.”

EGİKAD Başkanı Pınar Kılıç: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini ve ilkelerini yaşatarak gelecek nesillere yansıtmayı görev kabul ediyoruz. Her zaman minnet ve şükran duyguları ile andığımız Atamızı anlamanın yolu, onun göstermiş olduğu yolda, çağın şartlarına uyarak yeni hedefler koymak ve bu hedeflere kararlı adımlarla ilerlemektir.”

KESİAD Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: “Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83.yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bugün Cumhuriyet şemsiyesi altında birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak ve cumhuriyet değerlerine daha bir şevkle sarılmak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının asli görevidir.”

GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: “Cumhuriyetin fertleri olarak bizlere düşen görev, uğrunda büyük bedeller ödenerek bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği güçlü yarınlara taşımak, sonsuza dek yaşatmaktır.”

TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Melih Sebastien Durmuş: “Türkiye Cumhuriyeti; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olarak insan hakları, demokrasi, eğitim, sağlık, ekonomi, bilim ve teknoloji gibi birçok alandaki çalışmalarıyla muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemek durumundadır.”

EGOD Başkanı Mehmet Torun: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, fikirlerini ve ilkelerini yaşatmak bu ülke insanlarının temel görevidir. Bu toprakların halkından aldığı kuvvetle Türkiye’yi ayağa kaldıran Atatürk, bizlere bıraktığı miras ile geleceğe ışık tutmaya devam etmektedir.”

PANCAR ÜRETİCİSİ ATA’SINI UNUTMADI

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası, ölümünün 83. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 500 metrekarelik açık alanda 8 ton şeker pancarıyla oluşturduğu silüetle andı. Endüstri ürünleri tasarımcısı Volkan Sekreter ve ressam Selçuk Sekreter'in tasarımını üstlendiği silüetin yapımında Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve 100’e yakın sendika üyesi görev aldı.