84 yaşındaki işyerini sahibini dövmekle suçlanan iki kişiye gözaltı
Mülk sahibi - kiracı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Konya'da 84 yaşındaki Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır, işyerinin kiracısı iki kişi tarafından darp edildi. Polis ekipleri zanlıları gözaltına aldı.
Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır (84), vakfa ait bir iş yerinin kiracısı olan 2 kişiyle tartıştı.
Ardından işyerinden ayrılan Parlatır, kendisini takip eden kiracılar tarafından Meram ilçesi Hatip Caddesi'nde sopayla darbedildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Parlatır, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.