86 yıllık hasret: Büyük Önder Atatürk’ü özlemle anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu.

57 yaşında hayata gözlerini yuman Atatürk'ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı salonunda özel bir katafalka yerleştirildi. Türk bayrağına sarılı ve başında silah arkadaşlarının nöbet tuttuğu tabut, üç gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

20 Kasım'da Ankara'ya nakledilen Atatürk'ün naaşı, 21 Kasım'da törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.

Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, devrimleriyle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti.

Dahi bir devlet adamı...

Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti. Atatürk, 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı, mutluluğu için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.

Atatürk için saygı zinciri

İBB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra çok sayıda ilçe belediyesi de 10 Kasım’da çeşitli etkinliklerle Atatürk’ü anacak. Beşiktaş Belediyesi, yurttaşları saat 09.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak Atatürk’ü anma etkinliğine davet etti.

Üsküdar Belediyesi, Şemsipaşa Orduevi’nin önünde: Maltepe Belediyesi ise Küçükyalı Sahili’nde düzenleyeceği etkinliklerle saat 9’u 5 geçe Atatürk için saygı zinciri oluşturacak.

Bakırköy Belediyesi 10 Kasım için saat 08.15’te Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirecek. Gaziosmanpaşa Belediyesi Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde fotoğraf ve resim sergisiyle ulu önderi anacak. Bayrampaşa Belediyesi ise saat 20.00’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Atatürk’ü anma konseri düzenleyecek.