  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

86,5 milyon liralık tarımsal destek kalemleri bugün yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 86,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
86,5 milyon liralık tarımsal destek kalemleri bugün yatırıldı
Takip Et

Bakanlık, NSosyal hesabından, bugün yatırılan destek kalemlerine ilişkin görselle şu paylaşımda bulundu:

"86 milyon 455 bin 219 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Görselde, Kırsal Kalkınma Yatırımlar Desteği 81,6 milyon lirayla en büyük meblağ oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA