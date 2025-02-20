87 yaşında evlenen İnan Kıraç'a Adli Tıp tebligatı! Gitmezse polis zoru kullanılacak

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın 75 yaşındaki Emine Alangoya'yla evliliğinin ardından başlayan Adli Tıp Kurumu süreci devam ediyor.

İpek Kıraç, 87 yaşındaki babasının evliliğinin ardından ilk olarak 'İnan Kıraç'ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması'nı istedi.

Daha sonra ise İstanbul Anadolu Adliyesi 18'inci Aile Mahkemesi'ne avukatları aracılığıyla başvurarak evliliğin iptalini talep etti.

İpek Kıraç'ın evlilik öncesi alınan üniversite raporunun sahte olduğunu iddia etmesinin ardından mahkeme İnan Kıraç'ınAdli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

Yeniden tarih verildi

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre Adli Tıp Kurumu, 5 Şubat'ta İnan Kıraç'ın heyet önüne çıkmasına karar verdi.

İnan Kıraç da aynı gün Kıraça Holding'in Genel Kurul toplantısı olduğu gerekçesiyle mahkemeye mazeret dilekçesi sundu.

5 Şubat'taki Adli Tıp Kurumu'ndaki heyet incelemesine gösterdiği mazeretten ötürü çıkmayan İnan Kıraç'ın heyet karşısına çıkacağı tarih 26 Şubat olarak belirlendi.

'Polis zoru' uyarısı

İnan Kıraç'a gönderilen mahkeme tebligatında, işadamının 26 Şubat'ta Adli Tıp Kurumu'ndaki muayeneye gitmediği takdirde bir dahaki sefere polisle zor kullanarak heyet karşısına çıkarılacağı belirtildi.



Kıraç'ın muayeneye gitmediği takdirde Türk Medeni Kanunu'nun 420'nci maddesinin işleme sokabileceği, fiili ehliyetini geçici olarak kaldırıp kendisine vasi atanabileceği de vurgulandı.