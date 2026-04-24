9 estetik operasyonla kimliğini gizleyen katil 11 yıl sonra yakalandı

Bursa'da 2011 yılında işlenen tasarlayarak cinayetin ardından kayıplara karışan firari zanlı, yıllar süren kaçışın ardından İzmir'de yakalandı. Zanlının, izini kaybettirmek için kardeşine ait kimliği kullandığı ve defalarca estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 2011 yılında Bursa'da bir gazinoda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.K., iş yeri sahibiyle birlikte bir kişiyi tasarlayarak öldürdü. Olayın ardından iş yeri sahibi yakalanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ise kaçmayı başardı. Yargılama sürecinde her iki sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kardeşinin kimliğiyle yeni bir hayat kurdu

Cinayetin ardından otostopla Bursa'dan ayrılarak İzmir'e gittiği belirlenen zanlının, burada kardeşine ait kimliği kullanarak yaşamını sürdürdüğü tespit edildi. Dikkat çekmemek için sıradan bir işte çalıştığı belirlenen A.K.'nın, yakalanmamak adına 9 kez estetik ameliyat geçirdiği öğrenildi. Yüz hatlarını önemli ölçüde değiştiren zanlının, bu yöntemle kimliğini gizlemeye çalıştığı değerlendirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dosyayı uzun yıllar açık tutarak çalışmaları sürdürdü. Soruşturmanın yeniden derinleştirilmesiyle birlikte yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi, farklı şehirlerden elde edilen veriler karşılaştırıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, estetik müdahalelerle değiştirilen yüzün A.K.'ya ait olduğu belirlendi.

Servis aracında operasyon

İzmir'de bir mobilya atölyesinde çalıştığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince bir süre takibe alındı. Her gün aynı servisle işe gittiği tespit edilen A.K., düzenlenen operasyonla servis aracında yakalandı. Yakalama anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 11 yıl süren firar böylece sona ererken, gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.