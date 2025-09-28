9 günlük izinle 38,5 gün tatil: Turna.com 2026 resmi tatil rehberi

Kar tatillerinden sahil kaçamaklarına, şehir keşiflerinden gastronomi rotalarına uzanan pek çok farklı seçenek sunan rehber, yılın resmi tatil fırsatlarını en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler için kapsamlı bir yol haritası oluşturuyor.

2026’ya seyahatle başlamak isteyenlere özel rotalar

2026 yılı yılbaşı tatili, perşembe gününe denk geliyor. 2 Ocak Cuma günü izin alındığında, hafta sonuyla birleşerek toplamda dört günlük bir tatil yapmak mümkün. Yeni yılı keyifli bir şekilde karşılamak isteyen gezginler için Avrupa ve Türkiye’den farklı rota seçenekleri ön plana çıkıyor. Viyana’nın göz alıcı yılbaşı atmosferi, Prag’ın masalları andıran meydanları, Berlin’in keşfe değer kültürü ve Strasbourg’un ünlü Noel pazarları bu dönemde unutulmaz deneyimler sunuyor. Kapadokya, sıcak hava balonlarıyla yeni yılın ilk gününe eşsiz manzaralarla başlamayı vadediyor. Erzurum ise karlarla çevrili romantik bir keşfi ve kış sporlarını tek rotada buluşturuyor. Daha ılıman bir alternatif arayanlar için Kıbrıs renkli bir kaçış fırsatı sunarken, Bolu sakinliğiyle yeni yılı huzurla karşılamak isteyenler için ideal bir durak.

Ramazan Bayramı tatilinde bahara yakışan rotalar

2026 Ramazan Bayramı, 19 Mart Perşembe öğleden sonra başlayıp 22 Mart Pazar günü sona eriyor. 18 Mart Çarşamba tam gün ve 19 Mart Perşembe günü yarım gün izinle bayram tatilini 5 güne çıkarmak mümkün. Bu keyifli bahar aylarında vizesiz seyahat edilebilen Tiflis’in nostaljik sokakları, Belgrad’ın hareketli şehir hayatı ve Mısır’ın büyüleyici atmosferi dikkat çeken seçenekler arasında. Tiflis uçak biletleri 3.500 TL’den, Belgrad uçak biletleri 5.000 TL’den, Mısır uçak biletleri 6.000 TL’den başlayan fiyatlarla keyifli bir keşfin kapılarını aralıyor.

Yurt içinde ise Mardin ve Gaziantep’in zengin kültürü, tarihi dokusu ve eşsiz mutfağı seyahat tutkunlarını kendine çekiyor. Ayvalık’ın huzurlu sokakları ve Assos’un denizle buluşan göz alıcı manzaraları ise bayram tatilini unutulmaz bir keşfe dönüştürmek isteyenler için cazip seçenekler sunuyor.

23 Nisan’da 4 günlük dinlenme ve keşif zamanı

2026 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı perşembe gününe denk geliyor. 24 Nisan Cuma günü izin alındığında, hafta sonuyla birleşerek toplamda 4 günlük bir tatil yapmak mümkün. Baharın enerjisini kısa bir kaçamakla değerlendirmek isteyenler için yurt içi ve yurt dışında pek çok keyifli rota sıralanıyor. Yurt dışı rotalarında Fas’ın egzotik atmosferi 10.000 TL’den, Amsterdam’ın kanalları ve kültür dolu sokakları 5.000 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla doğru tercih oluyor. Balkanlarda ise 4.500 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Makedonya bu mevsimde keyifli bir keşif fırsatı sunuyor.

Yurt içinde ise Fethiye ve Datça’nın mavinin binbir tonuyla çevrili koyları, bahar tatilinde deniz ve doğa keyfi için sıklıkla tercih edilen rotalar arasında yer alıyor. Isparta’nın lavanta kokulu sokakları kültür ve doğa keşiflerini bir arada yaşamak isteyenleri bekliyor.

1 Mayıs tatilinde keşfedilecek yakın rotalar

2026 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü cuma gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleşerek toplamda 3 günlük bir tatil fırsatı sunan bu dönem, rutine kısa bir mola vermek için ideal özellik taşıyor. Yurt dışında farklı deneyimler arayanlar için Bakü’nün modern ve geleneksel dokuyu harmanlayan büyülü atmosferi, Bükreş’in ikonik caddeleri ve Budapeşte’nin büyüleyici manzaraları öne çıkıyor. Bakü ve Bükreş uçak biletleri 4.000 TL’den, Budapeşte uçak biletleri 6.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Yurt içinde ise baharın tüm renklerini keşfetmek isteyenler için doğanın bir hayli cömert davrandığı Kaz Dağları, Kaş’ın turkuaz koyları ve Olimpos ile Adrasan’ın incelikle tasarlanmış otelleri keyifli seçenekler arasında bulunuyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda 4 günlük tatil planı

19 Mayıs 2025 salı gününe denk geliyor ve 18 Mayıs Pazartesi günü izin alarak toplamda 4 gün tatil yapmak mümkün. Bu tatilde farklı seçenekler değerlendirilebilir. Avrupa atmosferini solumak isteyenler Lizbon’un tarihi sokaklarında keyifli yürüyüşler yapabilir. Bu tarihlerde Lizbon uçak biletleri yaklaşık 6.500 TL başlangıç fiyatına sahip. Farklı bir deneyim isteyenler için vizesiz seyahat edilebilen Arnavutluk’un kültürel mirası da güzel bir alternatif. Yaklaşık 4.500 TL’den başlayan fiyatlarla Tiran uçak bileti seçenekleri mevcut.

Türkiye’de kalmak isteyenler Ege’nin güzel kıyılarında Çeşme ve Urla’da deniz tatili yapabilir ya da Adana’da mutfak lezzetleriyle dolu bir yolculuk planlayabilir. Yine bu tarihlerde Turna’da İzmir uçak biletleri 3.000 TL, Adana uçak biletleri ise 3.500 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatil fırsatı

Kurban Bayramı 26 Mayıs Salı’dan 30 Mayıs Cumartesi’ye tam 4,5 günlük bir tatil fırsatı sunuyor. Eğer 25-26 Mayıs tarihlerinde 1,5 gün izin alınırsa, tatili 9 güne çıkarma imkanı elde edilebilir. Böylesine uzun bir tatilde uzak rotalara da yelken açmak mümkün. Yaklaşık 3.500 TL’den başlayan fiyatlarla Londra’da tarihi müzeler gezilebilir, Edinburgh’un Orta Çağ sokaklarının atmosferi hissedilebilir.

Daha kuzeyde Kopenhag’da kanalların arasında bisikletle dolaşmak da mümkün. İtalya’nın Puglia hattı, masmavi koyları ve özgün köyleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Bu tarihlerde Kopenhag uçak biletleri 7.000 TL, İtalya uçak biletleri ise 4.500 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Türkiye’de kalmak isteyenler ise Doğu Karadeniz’in yaylalarına kaçabilir ya da Marmaris ve Bodrum’da deniz, güneş ve eğlence dolu bir tatil yaşayabilir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 5 günlük mola planı

15 Temmuz Çarşamba günü tatil olacak. 13-14 Temmuz’da veya 16-17 Temmuz’da 2 gün izin alarak, toplamda 5 günlük bir mola yaratmak mümkün. Yunanistan’ı tercih edenler Atina’da antik kalıntılar gezebilir, Selanik’te sahil boyunca yürüyüş yapabilir. Feribot bileti alarak kısa sürede ulaşılabilen Yunan Adaları’nda deniz tatili için güzel seçenekler bulmak da mümkün. Daha yakın alternatifler arayanlar Sapanca’da doğada zaman geçirebilir, Göcek’te koylarda tekne turları yapabilir ya da yine feribotla ulaşılabilen Avşa Adası’nda sakin ve huzurlu bir ada tatili deneyimleyebilir.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda küçük bir hafta sonu tatili

Bu yıl Zafer Bayramı pazar gününe denk geliyor. Hafta sonunu değerlendirerek yakın rotalara kaçamak yapılabilir ve büyük zaferi kutlarken kısa bir tatilin keyfi çıkarılabilir. Balkanlar’da yeni bir ülke görmek isteyenler yaklaşık 7.500 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Karadağ’ın sahil kasabalarını tercih edebilir; Budva’da tarihi sokaklarda gezebilir, Kotor Körfezi’nde muhteşem manzaralar izleyebilir. İstanbul’a yakın bir rota arayanlar için Polonezköy’de doğanın içinde yapılacak keyifli yürüyüşler iyi bir seçenek olabilir. Ege kıyılarında kısa bir deniz tatili düşünenler için ise Kuşadası ideal bir durak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 4,5 günlük rotalar

Cumhuriyet Bayramı, perşembe günü kutlanacak. Eğer haftanın sonunda cuma günü izin alınırsa, toplamda 4,5 gün süren bir tatil planlanabilir. Bu uzun hafta sonunda Avrupa şehirlerini görmek için Almanya’da farklı kentler gezilebilir ya da Belçika’da tarihi meydanlar keşfedilebilir. Ülke içinde kalmak isteyenler için Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yerinde yaşanabilir; resmi törenlere katılmak ve müzeleri ziyaret etmek için güzel bir fırsat. Daha sakin bir tatil isteyenlerse Bozcaada’da bağ yollarında yürüyüşler yapabilir, adanın huzurlu atmosferinde birkaç gün geçirebilir.