9 günlük tatil İstanbul trafiğini boşalttı: Yoğunluk yüzde 8’e düştü
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu keskin şekilde düştü. Normalde yüzde 80’lere ulaşan trafik yoğunluğu pazartesi sabahı yüzde 8 seviyesinde ölçüldü.
Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte haftaya sakin bir trafikle başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluğu verilerine göre, pazartesi sabahı saat 07.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yalnızca yüzde 8 olarak ölçüldü. Normal iş günlerinde yoğunluğun yüzde 80 seviyelerine kadar ulaştığı mega kentte, ana arterler ve köprü geçişlerinde akıcı trafik dikkat çekti.
Kentte günlük hayatta uzun süren birçok güzergâhta seyahat süreleri birkaç dakikaya kadar düştü.
İBB verilerine göre bazı önemli güzergâhlardaki tahmini yolculuk süreleri şöyle gerçekleşti:
Beylikdüzü–Avcılar hattı yaklaşık 6 dakika
Avcılar–Sefaköy hattı 7 dakika
Şirinevler–Topkapı arası 3 dakika
Topkapı–Çağlayan arası 2 dakika
Çağlayan–Zincirlikuyu arası yalnızca 1 dakika
Altunizade–Söğütlüçeşme hattı 5 dakika
Uzunçayır–Kozyatağı arası ise 4 dakika sürdü.