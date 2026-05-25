9 günlük tatil İstanbul trafiğini boşalttı: Yoğunluk yüzde 8’e düştü

Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte haftaya sakin bir trafikle başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluğu verilerine göre, pazartesi sabahı saat 07.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yalnızca yüzde 8 olarak ölçüldü. Normal iş günlerinde yoğunluğun yüzde 80 seviyelerine kadar ulaştığı mega kentte, ana arterler ve köprü geçişlerinde akıcı trafik dikkat çekti.

Kentte günlük hayatta uzun süren birçok güzergâhta seyahat süreleri birkaç dakikaya kadar düştü.

İBB verilerine göre bazı önemli güzergâhlardaki tahmini yolculuk süreleri şöyle gerçekleşti:

Beylikdüzü–Avcılar hattı yaklaşık 6 dakika

Avcılar–Sefaköy hattı 7 dakika

Şirinevler–Topkapı arası 3 dakika

Topkapı–Çağlayan arası 2 dakika

Çağlayan–Zincirlikuyu arası yalnızca 1 dakika

Altunizade–Söğütlüçeşme hattı 5 dakika

Uzunçayır–Kozyatağı arası ise 4 dakika sürdü.