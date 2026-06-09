9 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı: Barajlardaki son durum nedir?
İstanbul'da uzun zamandır yağış görülmezken barajlarda da geri çekilme sürüyor. Bugün İSKİ son verileri kamuoyu ile paylaştı. Peki geri çekilme ne kadar yaşandı?
Yaz mevsimi geldi, İstanbul yağmura hasret kaldı. Cuma gününe kadar yağış beklenmezken barajlardaki son durum merak ediliyor. Vatandaşlar doluluk oranını öğrenmek için "9 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı nedir" diye soruyor.
9 Haziran 2026 barajlardaki son durum nedir?
İSKİ 9 Haziran 2026 Salı günkü baraj doluluk oranlarını paylaştı. Son verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 69.29'a geriledi. Dün bu oran yüzde 69.51'di.
Ömerli - %94,2
Darlık - %88,3
Elmalı - %91,8
Terkos - %57,8
Alibey - %63,7
Büyükçekmece - %51,5
Sazlıdere - %41,9
Istrancalar - %20,8
Kazandere - %52,7
Pabuçdere - %49,5