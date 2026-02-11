9 il için kuvvetli yağış alarmı: Sel, heyelan ve çığ riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı iç ve kuzeybatı illerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

9 il için kuvvetli yağış uyarısı

Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Kıyı Ege’de kuvvetli rüzgar

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, Kıyı Ege’de ise zaman zaman 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Özellikle deniz ulaşımı ve çatı uçması gibi risklere karşı uyarı yapıldı.

Doğu’da buzlanma ve çığ tehlikesi

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen bölgelerde güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.