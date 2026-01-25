9 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi nedeniyle yarın 9 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda uyarı kapsamındaki illeri gösteren Türkiye haritasına yer verildi.

Şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak

Açıklamaya göre, Burdur'un doğu ilçeleri ile Antalya'nın merkez ve batı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli; İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Rüzgar ve fırtına uyarısında da bulunan yetkililer, Çanakkale, Balıkesir'in batısı ve Manisa ile Isparta, Burdur ve Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'da ise kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Vatandaşlardan; sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyı kesimlerinde hortum, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya bağlı çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.