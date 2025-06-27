9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi nedeniyle 9 ilde "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Zaman zaman fırtına etkili olacak

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yarın Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illeriyle birlikte, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ve Muğla'nın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına etkili olacak.

Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.