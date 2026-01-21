9 ilde organize suç operasyonu: 89 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince son iki haftada 9 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında toplam 7 milyar 29 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri sonucunda şüphelilere ait 7 ev, 5 arsa, 508 banka hesabı, 6 kripto cüzdan hesabı ile 50 milyon liraya el konuldu.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 65'i tutuklanırken, 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Dolandırıcılık, bahis, silah, uyuşturucu ve tefecilik...

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Giresun'da yatırım danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık, Tokat'ta yasa dışı bahis ve para transferi, Adana ve Diyarbakır'da silah kaçakçılığı, Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır'da uyuşturucu ticareti, Ankara'da ise tefecilik faaliyetlerinin tespit edildiği belirtildi.

Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" açıklamasında bulunurken emeği geçenleri de tebrik etti.