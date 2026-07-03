9 ilde sahte kimlik operasyonu: Suç ağı deşifre edildi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği" suçlarına ilişkin organize bir yapılanmanın ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, devletin resmi belgelerini suistimal eden sistematik suç ağına yönelik soruşturmada, nüfus müdürlüklerinde görev yapan bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin çeşitli usulsüzlüklere karıştığı belirlendi.

Aranan kişilere kimlik, ehliyetsizlere sürücü belgesi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, aranma kaydı bulunan kişilere kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri hazırladığı ve sahte kimliklerle tapu devri yapmaya çalıştığı tespit edildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

"Daha sert ve caydırıcı tedbirler uygulanacak"

Operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmî belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtti.

Gürlek, "Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkânlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir" ifadelerini kullandı.