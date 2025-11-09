9 Kasım 2025 son depremler listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Bugün ülkemizde onlarca sarsıntı yaşandı. Bu depremlerin büyük bölümü Balıkesir Sındırgı'da yaşandı. Bugünkü 4.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedilirken en son nerede ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor. İşte bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem listesi...

Son depremler listesi (9 Kasım 2025)

14.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

14.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

14.18 – Aziziye (Erzurum) – 1.6

14.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

14.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

14.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

13.58 – Köyceğiz (Muğla) – 0.8

13.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

13.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

13.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

13.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

13.18 – Ödemiş (İzmir) – 1.4

12.55 – Hisarcık (Kütahya) – 1.7

12.21 – Simav (Kütahya) – 1.9

12.13 – Gördes (Manisa) – 1.2

12.13 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 2.4

12.00 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.1

11.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.5

11.20 – Ayvacık (Çanakkale) – 2.0

11.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

10.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

10.46 – Dinar (Afyonkarahisar) – 1.4

10.42 – Gördes (Manisa) – 1.2

10.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

10.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

09.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

09.52 – Gördes (Manisa) – 2.2

09.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

09.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

09.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

09.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

09.20 – Hani (Diyarbakır) – 2.3

08.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

08.50 – Simav (Kütahya) – 1.4

08.45 – Simav (Kütahya) – 2.0

08.20 – Refahiye (Erzincan) – 1.1