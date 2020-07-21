9 küresel firmadan “yeşil girişim”

21 Temmuz 2020

Danone, Microsoft, Nike, Starbucks, A.P. Moller – Maersk, Mercedes-Benz, Çevresel Koruma Fonu (EDF), Wipro ve Unilever’den oluşan “Net Sıfıra Dönüşüm” girişimi, en geç 2050 yılında tüm firmaları sıfır karbon salınımı hedefine ulaştırmak adına araştırmalar yaparak, firmalara yol gösterecek ve hedefe odaklanmalarını sağlayacak. Sosyal sorumluluk oluşumu BSR ise girişimin sekreterliği görevini üstlenecek.

Girişimden yapılan basın açıklamasında, 2025 yılında bir taslak çalışmasını tamamlama hedefi sebebiyle, girişime farklı şirketlerinde katılabileceği belirtildi.

Microsoft Başkanı Brad Smith, iklim değişikliği ile hiçbir firmanın tek başına mücadele edemeyeceğine işaret ederek, “İleri gelen firmalar, herkesin bu mücadelede yer alabilmesi adına araştırmalar yaparak en iyi yöntemleri geliştirip, paylaşıyor. Firmalar ister bu mücadelenin başında olsun isterse sıfır karbon emisyonu konusunda çalışmalar yapmış olsun, ‘Net Sıfıra Dönüşüm” sıfır karbon salınımlı bir gelecek hedefine ulaşmamızda faydalı olacak.” dedi.