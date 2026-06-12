9 yıldır süren ABD’deki dava sona eriyor

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Halkbank’ın ABD’deki da­vasında son aşama. ABD Adalet Bakanlığı Gü­ney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe gi­ren “Kovuşturmanın Ertelenme­si Anlaşması” kapsamındaki yasal süreçlerde son aşamaya gelindi.

Halkbank’tan Kamuyu Aydın­latma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, uzman kuruluş tara­fından hazırlanan uyum raporu­nun ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık­lar Kontrol Dairesi’ne zamanında ve eksiksiz olarak teslim edildiği bildirilmişti.

İdari para cezası ödemeyecek

Konuyla ilgili bankadan yapılan açıklamaya göre, uyum raporunun teslim edilmesinin ardından Halk­bank ve ABD Adalet Bakanlığı Gü­ney New York Bölge Savcılığı, ce­za davasının düşürülmesine da­ir müşterek dilekçeyi 10 Haziran 2026 tarihinde ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sundu.

ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’nin müşterek talep di­lekçesini dikkate alarak ceza da­vasının düşürülmesini onaylama­sı ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen sona erecek.

Daha önce açıklandığı üzere an­laşma kapsamında Halkbank, her­hangi bir cezai suç kabulü yapma­dığı gibi adli veya idari para cezası da ödemeyecek.

Halkbank ve IBM iş birliğini genişletme kararı aldı

IBM, Halkbank ile yürüttüğü iş birliğini veri yönetimi, yapay zekâ, altyapı otomasyonu ve ana bankacılık sistemlerinin modernizasyonunu kapsayacak şekilde genişletti. İşbirliğiyle IBM Confluent’in sistemler arasında kesintisiz veri akışı sağlayarak müşteri işlemlerinde hız ve sürekliliği artırması, IBM HashiCorp çözümlerinin ise altyapı otomasyonu ve güvenlik süreçlerini güçlendirmesi planlanıyor.

IBM Z17 ile söz konusu yaklaşım, çekirdek bankacılık uygulamaları ve ana sistem altyapısının modernizasyonunu destekleyerek, kritik iş yüklerinde süreklilik ve yüksek performans sağlayacak. IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna, “Bu işbirliği, bankanın veri ve yapay zeka odaklı kullanım alanlarını geliştirmesine güçlü bir zemin sunarken, aynı zamanda geleceğin iş modellerine hazırlanmasına destek oluyor” dedi. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Olcay Atlıoğlu da yapay zeka alanında yapmış oldukları yatırımlarla teknolojik dönüşüm yoluculuğuna kararlı bir şekilde devam ettiklerini aktardı.