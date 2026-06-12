9 yıldır süren ABD’deki dava sona eriyor
ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank, ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuru yaptı ve mahkeme onayının ardından 9 yıldır süren ceza davası bitecek.
Halkbank’ın ABD’deki davasında son aşama. ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” kapsamındaki yasal süreçlerde son aşamaya gelindi.
Halkbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, uzman kuruluş tarafından hazırlanan uyum raporunun ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’ne zamanında ve eksiksiz olarak teslim edildiği bildirilmişti.
İdari para cezası ödemeyecek
Konuyla ilgili bankadan yapılan açıklamaya göre, uyum raporunun teslim edilmesinin ardından Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek dilekçeyi 10 Haziran 2026 tarihinde ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sundu.
ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’nin müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen sona erecek.
Daha önce açıklandığı üzere anlaşma kapsamında Halkbank, herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi adli veya idari para cezası da ödemeyecek.
Halkbank ve IBM iş birliğini genişletme kararı aldı
IBM, Halkbank ile yürüttüğü iş birliğini veri yönetimi, yapay zekâ, altyapı otomasyonu ve ana bankacılık sistemlerinin modernizasyonunu kapsayacak şekilde genişletti. İşbirliğiyle IBM Confluent’in sistemler arasında kesintisiz veri akışı sağlayarak müşteri işlemlerinde hız ve sürekliliği artırması, IBM HashiCorp çözümlerinin ise altyapı otomasyonu ve güvenlik süreçlerini güçlendirmesi planlanıyor.
IBM Z17 ile söz konusu yaklaşım, çekirdek bankacılık uygulamaları ve ana sistem altyapısının modernizasyonunu destekleyerek, kritik iş yüklerinde süreklilik ve yüksek performans sağlayacak. IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna, “Bu işbirliği, bankanın veri ve yapay zeka odaklı kullanım alanlarını geliştirmesine güçlü bir zemin sunarken, aynı zamanda geleceğin iş modellerine hazırlanmasına destek oluyor” dedi. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Olcay Atlıoğlu da yapay zeka alanında yapmış oldukları yatırımlarla teknolojik dönüşüm yoluculuğuna kararlı bir şekilde devam ettiklerini aktardı.