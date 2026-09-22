920 bin TL'lik taksi ücretini görünce şoke oldu

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İzmir Otogarı’nda 26 yıldır taksi şoförlüğü yapan 56 yaşındaki Celal Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde otogardan aldığı bir müşteriyi Karşıyaka’ya götürdü. Yolculuğun sonunda taksimetre 920 lirayı gösterdi ancak müşterinin yaptığı havalede üç sıfırlık bir hata yaşandı.

Sarıoğlu, hesabını kontrol ettiğinde 920 lira yerine tam 920 bin TL gönderildiğini gördü. Bunun üzerine hiç vakit kaybetmeden müşterisini bıraktığı berbere geri döndü.

920 lira yerine 920 bin TL gönderdi

Sarıoğlu, yolculuk sırasında müşterisiyle sohbet etti. Müşterisinin Karadağ’a yerleşme planları yaptığını ve Karşıyaka’da tıraş olması gerektiğini öğrenen taksici, yolcusunu bir berberin önünde bıraktı.

Taksimetrede 920 TL yazıyordu. Müşteri, ücreti Sarıoğlu’nun banka hesabına havale yoluyla göndererek berbere girdi.

Telefonuna para geldiğine ilişkin bildirim ulaşan Sarıoğlu ise ilk anda gönderilen miktara dikkat etmedi. Aracıyla bir süre ilerledikten sonra mobil bankacılık uygulamasını açınca hesabına 920 bin TL yatırıldığını fark etti.

Aracını çevirip berbere geri döndü

Yanlışlığı fark eden Sarıoğlu, müşterisine ulaşabilmek için hemen aracının yönünü değiştirdi ve berber dükkânına döndü.

Yaşananları anlatan Sarıoğlu, müşterisine “Hesapta bir yanlışlık var” dediğini, yolcunun ise önce “Parayı gönderdim, ödedim” karşılığını verdiğini aktardı.

Sarıoğlu bunun üzerine, “Ödediniz ama biraz fazla ödediniz” dedi. Müşteri hesabını kontrol ettiğinde kendisi de yapılan hatayı fark ederek büyük şaşkınlık yaşadı.

“Çocuklarıma haram yediremezdim”

Sarıoğlu, yanında yakın gözlüğü bulunmadığı için kendi mobil bankacılık hesabını açarak müşterisinden fazla gönderilen parayı yine müşterinin hesabına aktarmasını istedi.

Müşteri 920 bin TL’yi kendi hesabına geri gönderirken, 920 liralık taksi ücretini de tutardan düştü.

Sarıoğlu, o an aklından geçen tek şeyin parayı sahibine geri vermek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çocuklarıma yediremezdim o parayı. Çünkü helal para değildi. Hak etmediğim bir paraydı. Takdir eden çok az sayıda belki insan oldu ama o para bana yaramazdı. Ben geriye iade ettiğim için mutluyum.”

26 yıllık taksiciye ödül verildi

Olayın duyulmasının ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Celal Sarıoğlu’nu makamında ağırladı.

Özkan, örnek davranışı nedeniyle Sarıoğlu’na teşekkür ederek ödül takdim etti. Bu tür davranışların İzmir taksicilik sektörü açısından gurur ve onur verici olduğunu belirten Özkan, duyarlı davranışı nedeniyle Sarıoğlu’na teşekkür etti.