98. Gazi Koşusu'nun birincilik ödülü: 13.5 milyon lira

Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 2'si yedek olmak üzere 24 safkan kayıt yaptırdı.

İlk beşe giren safkanların toplam ikramiyesi: 23 milyon 635 lira

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandıracak. Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 13 milyon 500 bin lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira olacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.

Modern toplumların sosyal ihtiyacı

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.