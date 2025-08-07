999 kişi zehirlenmişti: Kocaeli’deki döner skandalının sanıkları ilk kez hakim karşısında

Ramazan Bayramı’nın ilk dört gününde Kocaeli’de satılan tavuk döner, 999 kişinin hastanelik olmasına neden olmuştu. Skandalın ardından tutuklanan işletme sahibi Emrah T. ve döner ustası Kamil Y., ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verirken duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

999 kişi zehirlendi, 287’si şikayetçi oldu

Körfez ilçesinde bulunan işletmeden tavuk döner yiyen 999 kişi farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Bunlardan 287 kişi resmi olarak şikayetçi oldu. İddianamede, etlerin Damla Piliç firmasından temin edildiği, 29 Mart'ta toplu şekilde soslanarak Ramazan Bayramı boyunca satışa sunulduğu belirtildi. Tavukların son kullanma tarihi ise 3 Nisan’dı.

Ölümcül bakteriler tespit edildi

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda yapılan incelemede, döner örneklerinde salmonella spp, listeria monocytogenes, Bacillus cereus ve koagülaz pozitif staphylococcus bakterileri tespit edildi. Numuneler, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun çıkmadı.

Bilirkişi: Sosta bekletme zehirlenmeyi tetiklemiş

Dosyada yer alan bilirkişi raporuna göre; bayram yoğunluğu nedeniyle tavuk etlerinin günler öncesinden soslanıp dolapta bekletilmesi, zehirlenmeye yol açan en büyük etken oldu. Etlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmemesi, hijyen kurallarına aykırı koşullarda bekletilmesi bakterilerin üremesine neden oldu.

Sanıklar: Biz de zehirlendik, sorumlu firma

Tutuklu sanıklar, olayda kasıt olmadığını ve ürünleri aldıkları şirketin sorumlu olduğunu savundu. Emrah T., "Oğlum ve çalışanım da zehirlendi. Biz de mağduruz" derken, döner ustası Kamil Y. ise, "Ürünleri soğuk hava deposunda muhafaza ettik, bakteriler tavukların geldiği firmadan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkillerinin kasıtlı bir eylemi olmadığını vurgulayarak, “İş yerinde hijyen eksikliği tespit edilmedi, son kullanma tarihleri geçmemişti” dedi ve tahliye talebinde bulundu.

Müştekiler yoğun bakımda tedavi gördü

Zehirlenen vatandaşlardan Birsel Akkol, "2 gün yoğun bakımda kaldım, 12 gün işe gidemedim" dedi. Semanur Gözüm ise, "3 gün yoğun bakımda, 12 gün izole odada kaldım. Psikolojik olarak da etkilendim" ifadelerini kullandı.

Dava ertelendi

Sanıkların “bozuk veya zararlı gıda satmak suretiyle halk sağlığını tehlikeye atmak” suçundan 1,5 yıldan 8 yıla kadar hapisle yargılandığı davada mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.