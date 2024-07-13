A101, Gucci çanta mı satıyor? A101 Gucci çanta fiyatları (11 Temmuz 2024 Aldın Aldın katalogu)

Türkiye'nin önde gelen ucuzluk marketlerinden A101, her hafta olduğu gini bu hafta da Aldın Aldın kataloğu yayınlayarak sattığı ürünleri duyurdu. Katalogda İtalyan yapımı Gucci çantaların da bulunması dikkat çekti.

A101 Gucci çanta mı satıyor? A101 Gucci çanta nerede satılıyor, nasıl alınır?

A101 sosyal medya hesaplarından Gucci çanta sattığını duyurdu. A101 Instagram hesabından bazı Gucci modellerini paylaşırken, web sitesinde A101 Ekstra bölümünde 15 farklı model Gucci çantayı satışa çıkardı. Stoklara 'en az 5 adet' notunun düşülmesi dikkat çekti.

A101 Gucci çanta fiyatları

A101'nin web sitesinden sattığı Gucci çantaların en ucuzu 23 bin 999 lira. En pahalı çanta ise 51 bin 999 lira. En pahalı çantanın üç asgari ücrete denk geliyor.