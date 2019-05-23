AA muhabiri Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeninin AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulunduğunu belirtti.
Cenazenin, Nişancı'nın düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunduğunu ifade eden Pehlivan, Nişancı'nın cenazesinin ekiplerce kıyıya çıkarıldığını ve ağabeyi tarafından teşhis edildiğini bildirdi.
Cumhuriyet savcısı incelemesini tamamladı
Nişancı'nın cenazesinin, düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunmasının ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı incelemesini tamamladı.
İnceleme sonrası Abdulkadir Nişancı'nın cenazesi, AFAD ekiplerince patika yoldan taşınarak olay yerinde bekletilen ambulansa konuldu.
Nişancı'nın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA