AA oyların yüzde 100'ünü açıkladı

01 Nisan 2019

Anadolu Ajansı (AA), 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin verilerin yüzde 100'ünü açıkladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu yüzde 48,78; AK Parti'li Binali Yıldırım ise yüzde 48,52 oy aldı.

İmamoğlu'nun oy sayısı 4 milyon 169 bin 987, Yıldırım'ın oy sayısı ise 4 milyon 146 bin 42.

Sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu, 23 bin 945 oy farkıyla seçimi önde tamamladı.

Veri aktarımı durdurulmuştu

Anadolu Ajansı, yaklaşık 13 saat boyunca seçim sonuçlarına ilişkin veri girişini durdurmuştu. AA'dan yapılan açıklamada "bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verildi." ifadelerine yer verilmişti.

Anadolu Ajansından kamuoyuna yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Bilindiği üzere Anadolu Ajansı A.Ş. 2014 yılından itibaren Türkiye’de seçim sonuçlarını yayınlayan tek medya kuruluşudur. Bu süreç zarfında biri mahalli 5 seçim ve bir referandum sonucu başarılı şekilde abonelerimize ulaştırılmıştır. Açıklanan verilerin günler sonra kesinleşen YSK verileriyle de birebir aynı olması Anadolu Ajansı’nın başarısının bir göstergesidir.

Anadolu Ajansı, bütün bu seçimlerde kesinleşen resmi sonuçlardan saatlerce önce kamuoyunu aydınlatma görevini bihakkın yerine getirmiştir.

Şunu özellikle belirtmeliyiz ki, seçim akşamlarında arzu ettikleri neticeyi alamayan, başarısızlıklarını Anadolu Ajansı’nı hedef göstermek, itibarını sarsmak ve çalışanlarına saldırmakla örtmeye çalışanlar, YSK’nın resmi sonuçları açıklamasıyla her seferinde mahcup olmuşlardır.

Anadolu Ajansı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili verilerin aktarılması görevine de sandıkların kapanmasının ardından başlamış ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar veri akışı kesintisiz devam etmiştir.

Bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verilmiş; kalan yüzde birlik sandık sonucuyla ilgili elimize herhangi bir veri ulaşmadığı için de Yüksek Seçim kurulunun sonuçlarının beklenilmesi kararı alınmıştır. Bu durum kamuoyu ile de paylaşılmıştır. Adayların oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu İstanbul için, verilerin sağlıklı bir şekilde geldiği son noktada durup beklemek ve Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği sonuçları hep beraber görmek en doğru karardır. Yüksek Seçim Kurulu geçici olmayan sonuçlarını her zaman olduğu gibi şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurmaktadır. Güçlü bir demokrasinin olduğu ülkemizde Anadolu ajansı olarak hızlı güvenilir ve sağlıklı verileri sizlere ulaştırma gayretimiz 100 yıldır sürmektedir.

Anadolu Ajansı A.Ş. seçim sonuçlarını açıklayarak bir kamu görevi yürütmektedir. Halkımızın doğru bilgiye ulaşması için gelen son sandık verileri az sonra güncellenerek abonelerimize ulaştırılacaktır."