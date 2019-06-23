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AA seçim sonuçlarını 19.30'dan itibaren yayınlayacak

Anadolu Ajansı, İstanbul seçim sonuçlarını 19.30'dan itibaren aktaracağını açıkladı.

AA seçim sonuçlarını 19.30'dan itibaren yayınlayacak
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Anadolu Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarını saat 19.30'dan itibaren yayınlayacağını açıkladı.

AA'dan yapılan açıklamada, "Sayın abonelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı saat 19.30'da başlayacaktır." denildi.

Oy verme işlemi 17.00'den itibaren sona ermiş, oy sayım işlemi de başlamıştı.

YSK ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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