AA'nın denetimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda olacak

19 Nisan 2019

Anadolu Ajansı'nın (AA), faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları üzerinde denetim yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda olacak. Ayrıca bu denetime ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan İletişim Başkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, AA ile yapılacak sözleşmede, AA yöneticilerinin atanma yolları da belirlenecek.

Söz konusu düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın görevlerini belirleyen maddeye "kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek" bendi de eklendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yetkileri arasında Basın İlan Kurumu'nun denetimi de buluyor. TRT de İletişim Başkanlığının ilgili kurumu olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Reuters