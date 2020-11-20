AB aşıya en az 10 milyar dolar ödeyecek

Avrupa Birliği’nin COVID-19 pandemisinin yayılmasını önlemeyi amaçlayan farklı aşılardan yüzlerce milyon doz için 10 milyar dolardan fazla ödeyebileceği belirtildi. Reuters’a konuşan ve aşı alımlarına ilişkin görüşmelere dahil olan bir AB yetkilisi AB’nin Pfizer-BioNTech ve CureVac tarafından geliştirilen aşı adaylarından yüzlerce milyon dozun tedariğini garantilemek için 10 milyar dolardan fazla ödeme yapabileceğini söyledi.

Yetkiliye göre Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen ve ABD hükümetine doz başına 19,5 dolar fiyat verilen aday aşı için AB doz başına 15,50 Euro (18,34) dolardan alım yapmak konusunda anlaştı. 200 milyon doz alım yapılması halinde toplam ödemenin 3,1 milyar Euro (3,7 milyar dolar) oluyor. Anlaşma kapsamında 100 milyon doz opsiyon alımı da yapılırsa, toplam ödeme 4,65 milyar Euro’ya yükseliyor.

İsmini vermek istemeyen kaynak, anlaşma kapsamında şirketlerin AB’ye tedarik etmesi gereken dozları ABD’ye göndermesi halinde AB ülkelerine tazminat ödemesi gerektiğini belirtiyor.

ABD'den daha ucuza anlaştı

AB ayrıca CureVac tarafından geliştirilen aşıdan 225 milyonu ilk aşamada, 180 milyonu opsiyonel olma üzere toplam 405 milyon dozluk alım anlaşması da yaptı ve doz başına 10 Euro (11,84 dolar) ödemek için anlaştı. Yetkili şirketin aşı fiyatının normalde 12 Euro olduğunu ve blok için ilk 225 milyon dozluk alıma özel 2 Euro indirim yapıldığını aktardı. Opsiyonelde de fiyat 10 Euro olsa bile, CureVac aşısının alımı için bloğun 4,05 milyar euro ödemesi gerekiyor.

ABD’nin Pfizer-BioNTech aşısı ile dozu 19,5 dolardan 100 milyon dozluk ön sipariş ve 500 milyon doz opsiyonel anlaşması bulunuyor.

Başka bir AB yetkilisi Reuters’a AB’nin daha uygun fiyat almasının kısmen AB’nin BioNTech’e aşının geliştirilmesi için verdiği finansman desteğinden kaynaklandığını belirtiyor. AB’nin aşı şirketlerine Ar-Ge aşamasında toplam 700 milyon Euro geri ödemesiz finansman sağladığı belirtiliyor. Alım ancak AB’nin ilaç otoritesi aday aşılara onay verirse gerçekleşecek.