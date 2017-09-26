AB Bakanı: Müzakerelerin askıya alınmasını kabul etmeyiz

26 Eylül 2017

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve Almanya'daki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber televizyonunda konuşan Çelik, "Türkiye gibi büyük bir devlete AB ilişkilerini biz böyle dondururuz ya da askıya alırız demek, o çocuk oyuncağı değil. Biz dondurma ya da askıya alma tavrını, müzakereleri kesme olarak algılarız. Bize şöyle denirse 'biz dondurduk, askıya aldık ama müzakereleri kesmedik' denirse; hayır, böyle bir kategoriyi kabul etmeyiz. Türkiye ile müzakereleri dondurmak ya da askıya almak müzakereleri kesmek anlamına gelir, onu öyle algılarız. Onu net söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Merkel, Türkiye'nin AB üyeliğine AfD gibi partileri tatmin etmek için karşı çıkmaya devam ederse, ya da müzakereleri donduralım gibi bir laf söylerse bu Merkel'e de (Martin) Schulz'a da daha çok oy kaybettirecek, AfD daha çok yükselecek" yorumunda bulundu.

Merkel: İlişkilerin geleceği tartışılsın

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde pazar günü gerçekleştirilen seçimden sonra yaptığı açıklamada, ekim ayında yapılacak AB liderler zirvesinde müzakerelerin dondurulması ya da askıya alınması da dahil olmak üzere Türkiye ile ilişkilerin geleceğinin tartışılmasını istediğini belirtmişti.

Almanya'da pazar günü yapılan parlamento seçimlerini partisinin oy kaybına rağmen yüzde 32.9 oy oranı ile Merkel kazandı. Merkel'in muhafazakar partisi, 2013 seçimlerindeki oylarının 8.6 puan gerisine düşerek 1949'dan bu yana en düşük oy oranını gördü. Öte yandan Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 13 oy aldı, böylece yarım yüzyıldan beri ilk kez aşırı sağcı bir parti Alman parlamentosuna girmiş oldu.

Kaynak: Reuters