AB Büyükelçisi Landrut, Kilis’te hastane şantiyesini ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Kilis’te yapımı devam eden devlet hastanesinin inşaat sahasını ziyaret etti.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Pandemi, bize bir kez daha sağlığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Avrupa Birliği bu nedenle sağlık sektöründe birçok projeyi destekliyor. En gelişmiş teknolojiyle donatılan yeni Kilis devlet hastanesi, 300’den fazla yatak kapasitesi, modern sağlık ekipmanıyla donatılan ameliyathaneleri ve klinikleriyle, Kilis halkına hizmet edecek. Ekim 2021’de hizmete girecek olan bu yeni hastaneyle Kilis’teki sağlık hizmetleri çok daha güçlenmiş olacak. Ayrıca, proje kapsamında dağıtımları yapılan ilk yardım çantalarının ve COVID-19 koruma setlerinin, Kilis halkının temel korunma ve ailelerinin korumasına destek vereceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Proje Yöneticisi Helin Ruf-Uçar, yeni hastanenin inşasına verdikleri önemi ve Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasındaki başarılı iş birliğini hatırlatarak, “Avrupa’da toplumsal kalkınmanın bankası olan Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’nın, yardıma en çok muhtaç olanlara yardımcı olanlara erişen altyapı projelerini desteklemek gibi bir ilkesi vardır. Hastanenin bu yılsonuna doğru hizmete girmesini heyecanla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dr. Selami Kılıç ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriyeliler için “geçici koruma” statüsü vererek sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerden faydalanmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda, Suriyeli kardeşlerimiz sağlık hizmetlerinden kendi vatandaşlarımızla aynı ölçüde faydalanmaktadır. Bugüne kadar geçen süreçte, 77.034.771 ayakta tedavi ve 2.220.511 ameliyat hizmeti verildi. 615.713 doğum, her yıl ortalama 130.000 Suriyeliye 112 Acil Sağlık Hizmeti sunulmuştur. Ülkemizin kendi öz kaynaklarıyla sunduğu bu kapsamlı hizmetlerin geliştirilmesi için dost devletlerden ve uluslararası kuruluşlardan da destekler alınmıştır. Bu desteklerin en önemlisi ve etkin olanı şüphesiz ki FRiT kapsamında gerçekleştirilen AB mali desteğidir. FRiT kapsamında CEB ile yürütülen “Kilis Devlet Hastanesi İnşaatı Projesi” sağlık yatırımı alanındaki çok değerli bir destektir." dedi.

Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, “Suriyeli nüfusun Kilis nüfusunu geçtiği ilimizde, sağlık hizmetleri eşit olarak verilmekte; Türk vatandaşlarımızın faydalandığı tüm sağlık hizmetlerinden Suriyeli mülteciler de faydalanmaktadır.” diye belirtti.

Büyükelçinin makamında ziyaret ettiği Belediye Başkanı Servet Ramazan da, “Vatandaşlarımızın yeni açılacak olan Kilis Devlet Hastanesi’ne rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları amacıyla Kilis Belediyesi olarak gece gündüz demeden yeni hastanenin yol yapım, alt-yapı, çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kilis ziyareti sırasında, AB Büyükelçi Meyer-Landrut Avrupa Birliği’nin yeni devlet hastanesi çerçevesinde sağladığı finansal destek kapsamında üretilen İlk Yardım ve COVID 19 Korunma Kitleri’nin dağıtımını başlattı.

Hastane ile ilgili yapılan bilgilendirmede, "Kilis’te yapımı devam eden ve 2021 yılı içerisinde hizmete girecek olan hastane, Avrupa Birliği’nin Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamında finanse ediliyor. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) tarafından yönetilen proje, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanıyor. 337 yatak kapasitesi ve ileri teknoloji sağlık ekipmanıyla hizmet verecek olan 21 polikliniği ile hastane, bölgenin sağlık ihtiyaçlarını Kilis halkı ve Suriyeli mülteciler için karşılayacak." denildi.