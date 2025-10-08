AB, çiftçilerini MERCOSUR'un etkilerinden koruyacak

AB Komisyonu, AB-MERCOSUR Ortaklık Anlaşması kapsamında Birlik çiftçilerine yönelik koruma önlemlerini güçlendirmek için hazırladığı düzenleme teklifini açıkladı.

Açıklamada, "MERCOSUR'dan ürün ithalatında öngörülemeyen ve zararlı bir artış veya AB üreticileri için fiyatlarda aşırı bir düşüş gibi beklenmedik bir durumda, hızlı ve etkili korumalar devreye girecek." ifadesi kullanıldı.

Çiftçilere hızlı koruma mekanizması

Bu kapsamda, sığır eti, kümes hayvanları, pirinç, bal, yumurta, sarımsak, etanol ve şeker gibi belirli hassas tarım ürünlerine özel hükümler uygulanacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu ürünlerin gelişmiş biçimde takip edileceği ve buna hızla müdahale edileceği bildirildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun söz konusu ürünlerin ithalatında artış veya iç fiyatlarda düşüş durumlarını gözlemleyeceği belirtilerek, MERCOSUR'dan ithal edilen fiyatların aynı veya rakip AB ürünlerinin fiyatlarından en az yüzde 10 düşük olması ve MERCOSUR'dan bir ürünün yıllık ithalatında yüzde 10'dan fazla artış olması gibi çeşitli durumlarda, uygulanan düşük gümrük tariflerinin geçici olarak durdurulacağı ifade edildi.

Çiftçiler ucuz et ithalatına haksız rekabet gerekçesiyle karşı

AB Komisyonu, geçen ay AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını onaylanmak üzere AB Konseyi'ne sunmuştu. Başta Fransa, Polonya ve İtalya gibi AB ülkeleri, AB'nin Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın da üyeleri olduğu MERCOSUR ile yapmayı planladığı ticaret anlaşmasının mevcut halini uygun bulmuyor. Anlaşma ile AB'nin MERCOSUR ülkelerinden tarım ürünleri ve et ithalatının da önünün açılması öngörülüyor. AB ülkelerindeki çiftçi ve besiciler, bölgeden ucuz et ithalatına haksız rekabet gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Almanya ve İspanya’nın başı çektiği bir grup AB ülkesi, bu anlaşmanın hızla hayata geçirilmesini talep ediyor. Bu ülkeler, AB’nin ticaretini çeşitlendirebilmesi gerektiği için bu anlaşmayı çok önemli buluyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.