AB dışişleri bakanları Doğu Akdeniz'i görüşecek

14 Ağustos 2020

Doğu Akdeniz'de gerilimle ilgili bugünkü Dışişleri Bakanları toplantısı beklenirken, diplomatik görüşmeler de devam ediyor.

Akdenizde Türkiye'nin bölgeye savaş gemilerinin eşlik ettiği bir araştırma gemisi Oruç Reis'i göndermesiyle sular iyice ısınmıştı. Yunanistan bu hamlenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada petrol ve doğal gaz araştırma gemisi Oruç Reis'e saldırılmaması gerektiğini, saldırılacak olursa bunun bedelini "ağır olacağını" ve Perşembe günü bunun ilk cevabının verildiğini söylemişti.

Konu ile ilgili Yunanistan'dan resmi bir açıklama gelmedi. Erdoğan'ın gerilimin arttığına işaret eden bu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu İspanya Dışişeri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile Doğu Akdeniz'de yaşananlar ile ilgili görüştü.

AB bakanları toplantısı ve Çavuşoğlu'nun mektubu

Halihazırda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri için iki enerji yetkilisine yaptırım uygulayan AB'nin dışişleri bakanları bugün bir araya gelerek konuyu tekrar ele alacaklar.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu AB Dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'e, Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeleri ve Türkiye'nin tutumunu anlatan mektuplar gönderdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Çavuşoğlu'nun mektubunda, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tüm diyalog ve iş birliği çağrılarına rağmen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bugüne kadar attığı tek taraflı adımlar ile Türkiye'yi dışlama hedefiyle oluşturdukları ittifak ve girişimlere dikkat çekildi.

Çavuşoğlu, AB üyesi ülkeleri, bugüne kadar iyi niyetini defalarca ortaya koyan Türkiye'ye karşı alınabilecek haksız bir tutumun karşısında durmaya çağırdı.

Haberde, "Benzer mektupların ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri dışişleri bakanları ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e gönderilmekte olduğu da öğrenildi." ifadesi yer aldı.

Yunanistan'ın acil durum toplantısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendisa AB'li mevkidaşlarını acil durum toplantısında "Son günlerde bölgede yaşanan operasyonlara ilişkin gerçek bilgiler" ile ilgili bilgilendirecek.

Erdoğan-Merkel görüşmesi

Erdoğan ise ayrıca dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Michel'e Türkiye'nin haklarını yok sayanlara karşı korumaya devam edeceğini söylediği ifade edildi.

Ankara'da konuşan Erdoğan detay vermeden "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar." dedi.

Oruç Reis isimli gemi pazartesi günü askeri konvoyla birlikte araştırma yapmak üzere Girit ve Kıbrıs arasında gönderilmişti.

Buna yanıt olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa'nın bölgedeki askeri varlığını artıracağını açıklamış ve Ankara'ya araştırmaları sonlandırın çağrısında bulunmuştu.

Dün Fransa ve Yunanistan Girit açıklarında ortak tatbikat düzenlediler.

Perşembe günü yaptığı açıklamada Erdoğan, "Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse, herkesin hakkını koruyan, kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir" demiş ve "Biz asla gereksiz macera peşinde değiliz, gerilim de aramıyoruz." diye eklemişti.

Fransa'nın olaya dahil olmasıyla ilgili ise Erdoğan Yunanistan'ın "Akdeniz'e kıyısı bile olmayan bir ülke tarafından" "yanlış adımları" atmaya zorlandığını söylemişti.

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Kaynak: Reuters