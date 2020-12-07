AB dışişleri bakanları Türkiye için rapor hazırlayacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bugün bir araya gelerek Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları konusunda Türkiye ile AB üyesi Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında yaşanan aanlaşmazlık karşısında AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamak için zemin olup olmadığını değerlendirecekler.

AB dışişleri bakanları bugünkü toplantıda Türkiye'ye yaptırım konusunda bir karar almayacaklar. Karar, perşembe günü yapılacak olan AB liderler zirvesine bırakılacak. AB liderleri ekim ayında yaptıkları toplantıda Türkiye'den doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda doğal gaz aramaya son vermesini istemişler, aksi takdirde sonuçları ile yüzleşmek zorunda kalacağı tehdidinde bulunmuşlardı.

Bir AB yetkisi yaptığı açıklamada, doğu Akdeniz'de durumun ekim ayından daha kötü olduğunu ve AB liderlerinin sonuçları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.