AB geri adım attı: İçten yanmalı motor yasağı rafa kalktı

Avrupa Birliği’nde 2035 itibarıyla yeni içten yanmalı motorlu araç satışlarını fiilen durdurmayı öngören düzenleme geri çekildi. Avrupa Parlamentosu’nun en büyük grubu EPP’nin (Avrupa Halk Partisi) Başkanı Manfred Weber, Bild’e yaptığı açıklamada karbon emisyonu hedeflerinin daha esnek bir yapıya kavuşturulacağını duyurdu.

"2040 sonrası yüzde 100 hedefi olmayacak"

Weber, mevcut kurallar yerine daha esnek bir düzen getirileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“2035’ten itibaren yeni araç kayıtlarında, otomobil üreticilerinin filo hedeflerinde yüzde 100 yerine yüzde 90 CO₂ azaltımı zorunlu olacak. 2040 sonrası için de yüzde 100 hedefi olmayacak. Bu da içten yanmalı motorlara yönelik teknoloji yasağının tamamen rafa kalktığı anlamına geliyor.”

Sanayi istihdamı korunacak

Bu değişikliğin özellikle Almanya başta olmak üzere büyük otomotiv ülkeleri açısından kritik olduğunu vurgulayan Weber, böylece on binlerce sanayi çalışanının istihdamının korunacağını ifade etti.

Kuralın gevşetilmesi talep ediliyordu

Almanya, İtalya ve bazı diğer AB üyeleri, içten yanmalı motorları devre dışı bırakacak “2035 sıfır emisyon” zorunluluğunun gevşetilmesi için uzun süredir baskı yapıyordu. Mevcut düzenleme, 2035 sonrasında satılacak tüm yeni araçların sıfır CO₂ emisyonu taşımasını şart koşuyor ve benzinli-dizel motorlu modellerin satışının tamamen sona ermesine yol açıyordu.

Volkswagen, Stellantis, Renault, Mercedes-Benz ve BMW gibi büyük markalar da bu kuralın kaldırılması yönünde görüş bildirmişti. Üreticiler, keskin hedefler yerine tercihin tüketicide olması gerektiğini belirtirken; içten yanmalı motorlarda sentetik yakıt, hibrit sistemler ve verimlilik artırıcı teknolojilere alan açılmasını savunuyordu.