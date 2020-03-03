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AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

AB Konseyi Başkanı Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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