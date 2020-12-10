AB liderler zirvesi başlıyor: Masada kritik konular var

Bugün başlayacak ve iki gün sürecek Avrupa Birliği (AB) zirvesinde 27 üye devletin liderleri, koronavirüs aşısını, Washington'la ilişkilerin yeniden ayarlanmasını ve Akdeniz'in doğusundaki Yunanistan ve Türkiye arasında ihtilafın olduğu sularda sondaj yapan Türkiye'ye yaptırım getirme konusunu ele alacaklar.

Fakat zirvenin asıl gündem maddesi AB'nin pandemi sonrası toparlanmayı finanse etmek için oluşturduğu 750 milyar euroluk tarihi ortak borçlanma planının ve 1.1 trilyon euroluk 2021-2027 AB bütçe planının önündeki engelleri kaldırmak olacak.

Ayrıca AB bütçesi kapsamında liderler AB'nin sera gazı salımını 2030 yılına kadar 1990 seviyesi baz alınarak yüzde 55 oranında azaltmayı görüşecekler. AB, sera gazı salımını mevcut durumda yüzde 40 oranında kısma konusunda uzlaşmıştı.

Öte yandan Polonya ve Macaristan ise paraya erişimin ilk defa hukukun üstünlüğüne saygılı olmayı gerektirecek olmasından dolayı mali paketi engelliyorlardı. Varşova ve Budapeşte yönetimleri, mahkemelerin ve medyanın bağımsızlığını ortadan kaldırdıkları iddiasıyla AB soruşturmasına maruz kaldıklarından dolayı AB'den gelen milyarlarca euro parayı kaybetme riskiyle karşı karşıyalar.

Fakat 27 üye devletli birliğin bu yıl sonuna kadar dönüşümlü başkanlık görevini sürdüren Almanya, her iki devletin de vetolarını kaldırmaları için taraflarla bir anlaşma sağladı.

Anlaşmaya göre, AB liderleri bir bildiri yayımlayarak hukukun üstünlüğü ilkesiyle fonlara erişimin birbiriyle ilişkilendirilmesi kuralının objektif bir şekilde uygulanacağını ve hukukun üstünlüğü konusunda AB soruşturmasına uğrayan devletleri cezalandırmak yerine yalnızca AB fonlarının uygun kullanımının temin edileceğini açıklayacaklar.

"Yaptırım konusunda anlaşmaya varıldı"

Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar ile yaşadığı hidrokarbon sondaj anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını ele alan AB liderleri, zirvenin yeni taslak metnine göre kişilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlarken, yaptırımların devreye alınması mart ayına öteleyecekler.

Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarında yaptığı sondajı 'izinsiz' olarak nitelendiren Avrupa Birliği (AB) liderleri taslak metni kabul etmeleri halinde ekim ayındaki zirvede Türkiye'ye ilettikleri aralık zirvesinde yaptırım başlatma tehdidinden geri adım atmış, ancak Türkiye'nin yürüttüğü sondaj çalışmalarında görev alan kişi veya kurumlara da yaptırım uygulamak üzerinde anlaşmış olacaklar.

Türkiye Akdeniz'de kendi kıta sahanlığında ve KKTC'nin izin verdiği alanlarda petrol ve doğal gaz aradığını söylerken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arama yapılan denizi kendi egemenlik alanında görüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dünkü açıklamasında zirvede bir yaptırım kararı alınması halinde "Şu anda... Türkiye'yi çok fazla ırgalamaz." demişti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise AB'nin taslak metnine göre bugün düzenlenecek liderler zirvesinde Türkiye'ye yaptırım getirilecek olmasınının hayal kırıklığı olduğunu söyleyerek yaptırımların işe yaramayacağını ve uzun vadede ilişkilere zarar vereceğini belirtti.

AB sondaj faaliyetleri nedeniyle iki Türk yetkiliye Kasım 2019'da yaptırım başlatmıştı. Dün Reuters'ta yer alan habere göre AB, bundan sonra yaptırım başlatacağı kişi veya kuruluşların varlıklarını donduracak.

Üye ülkelerin temsilcileri tarafından hazırlanan taslak metin, liderlerin bugün akşam yemeğinde yapılacak değerlendirmesinde ele alınacak. Onaylanması beklenen taslak metinde, "Türkiye tek taraflı eylemler ve provokasyonlar gerçekleştirdi, AB aleyhindeki söylemini tırmandırmıştır." denildi.

Taslak metnine göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, AB yetkililerinden "Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki izinsiz sondaj faaliyetleri göz önüne alarak ... listelere ekler yapmalarını" isteyecek.

Üst düzey AB diplomatları, yaptırımları sembolik olarak niteledi ve liderlerin ekonomisi zor duruma düşen Türkiye'nin durumunu daha da güçleştirmek istemediğini belirttiler.

Kıbrıs Rum hükümeti, 2011 yılında Türkiye'nin aksi yöndeki uyarılarına rağmen ABD'li bir şirketi ile ada açıklarında doğal gaz aramaya başladı.

Ankara'nın ağustos ayında Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi olarak nitelediği alana ve Yunanistan'ın hak iddia ettiği sulara sismik arama gemisi göndermesinin ardından gerilim tırmandı. AB, Almanya öncülüğünde tarafların gerilimi azaltması için çalıştı ancak başarılı olamadı.

Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki dış politikasına tepki gösteren Fransa, Yunanistan'ın daha sert yaptırım çağrılarını destekledi. Avrupa Parlamentosu geçen ay cezai tedbirler çağrısında bulundu. Atina, Türkiye'ye resmi silah ambargosu çağrısında bulundu.

AB, mart ayındaki yaptırımları ocak ayında göreve başlayacak olan ABD Başkanı Joe Biden ile eşgüdüm içinde yürütmeye çalışacağını da belirtti.