AB: Müttefiklerimizin yanında yer alacağız

14 Nisan 2018

Sosyal medya hesabından Suriye'de yaşanan saldırı sonrasında bir mesaj paylaşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "ABD, Fransa ve İngiltere tarafından düzenlenen operasyon, Suriye rejiminin Rusya ve İranla birlikte, en azından bir bedel ödemeden, bu insani trajediyi sürdürmeye devam edemeyeceğini gösterdi." ifadesi kullandı.

Tusk, "AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır." açıklamasında bulundu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

Türkiye'den ABD'ye destek

ABD, Suriye'yi vurdu

Kaynak: AA