AB Rusya’ya baskıyı büyütüyor: Yaptırım listesi genişleyecek

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Avrupa Birliği, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uyguladığı ekonomik ve bireysel yaptırımlarda yeni bir genişlemeye hazırlanıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sonbaharda bugüne kadarki en kapsamlı listelerden birini üye ülkelerin önüne getireceğini açıkladı.

Yeni yaptırımların hangi sektörleri, şirketleri ve kişileri kapsayacağı henüz açıklanmadı. Ancak Kallas’ın verdiği ölçek, hazırlanan adımın son dönemde kabul edilen paketlerin çok ötesine geçebileceğini gösteriyor.

Liste kabul edilirse sayı üçte bir artacak

Kallas, Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada sonbaharda savaşın başlamasından bu yana hazırlanan en geniş kapsamlı yaptırım listesini sunmayı planladığını söyledi.

Plan kabul edilirse AB’nin yaptırım uyguladığı Rus kişi, şirket ve kuruluşların toplam sayısı tek seferde yaklaşık üçte bir artacak.

Ancak yaptırımların yürürlüğe girmesi otomatik olmayacak. AB’nin Rusya’ya yönelik yeni kısıtlamalarının kabulü için 27 üye ülkenin onayı gerekiyor. Bu durum geçmiş paketlerde olduğu gibi müzakere sürecinin uzaması veya bazı maddelerin değiştirilmesi ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Kallas ise Moskova üzerindeki baskının Rusya savaşı sona erdirene kadar artırılması gerektiğini savunuyor.

AB temmuzda finans ve enerjiye yüklenmişti

Yeni hazırlık, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik 21. yaptırım paketini temmuz sonunda kabul etmesinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi.

Son paket 218 yeni kişi ve kuruluşu yaptırım kapsamına aldı. Bunun 48’ini kişiler, 170’ini ise şirket ve diğer kuruluşlar oluşturdu.

Önlemler Rusya’nın enerji gelirlerinden finans sistemine, kripto para ağlarından askeri-sanayi tedarik zincirlerine kadar geniş bir alanı hedefledi. Yüzü aşkın banka ve kripto bağlantılı kuruluş ile Rus petrolünün taşınmasında kullanılan gölge filo bağlantıları yaptırım kapsamına girdi.

AB aynı zamanda Rusya’nın uzun menzilli insansız hava araçları ve diğer askeri sistemlerinin üretimine katkı sağladığını belirttiği şirketlere yönelik kısıtlamaları da genişletti.

Sonbahar için hazırlanan yeni listenin bu yapının üzerine eklenmesi planlanıyor.

Kallas: Maliyeti 1 trilyon euroyu aştı

Kallas, mevcut yaptırımların Rusya’nın savaş ekonomisine bugüne kadar 1 trilyon euroyu aşan maliyet oluşturduğunu savundu.

AB daha önce de yaptırımların Rus şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarına erişimini zorlaştırdığını, teknoloji ithalatını sınırladığını ve enerji gelirleri üzerinde baskı oluşturduğunu açıklamıştı.

Özellikle finans kuruluşlarının uluslararası ödeme sistemleriyle bağlantılarının kısıtlanması, Rus petrolünü taşıyan gölge filonun hedef alınması ve üçüncü ülkeler üzerinden yaptırımların aşılmasını sağlayan şirketlerin listeye eklenmesi son paketlerin temel stratejisi haline geldi.

Bununla birlikte yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki toplam maliyetine ilişkin farklı hesaplamalar bulunuyor. Kallas’ın açıkladığı 1 trilyon euroluk büyüklük AB tarafının yaptırımların etkisine ilişkin değerlendirmesini yansıtıyor.

Yeni paketin asıl hedefleri henüz açıklanmadı

Sonbaharda gündeme gelecek yaptırım listesinin en önemli bilinmeyeni hangi kişi, şirket ve sektörlerin hedef alınacağı.

Kallas yeni listenin büyüklüğünü açıklamasına rağmen enerji, bankacılık, teknoloji, savunma sanayisi veya gölge filo gibi alanlarda hangi yeni önlemlerin gündeme geleceğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Bu nedenle mevcut aşamada listenin doğrudan yeni bir ekonomik yaptırım paketinden mi oluşacağı, yoksa ağırlıklı olarak kişi ve kuruluşların mevcut yaptırım rejimlerine eklenmesini mi kapsayacağı kesinleşmiş değil.

Önümüzdeki haftalarda Komisyon, Avrupa Dış Eylem Servisi ve üye ülkeler arasındaki görüşmeler yeni yaptırım mimarisinin kapsamını belirleyecek.

Son sözü 27 ülke söyleyecek

AB’nin Rusya yaptırımlarındaki en önemli siyasi eşik üye ülkeler arasında oybirliğinin sağlanması olacak.

Temmuz ayında kabul edilen 21. paketin müzakerelerinde de bazı üye ülkelerin itirazları nedeniyle görüşmeler uzamış ve bazı düzenlemelerde değişiklik yapılmıştı.

Sonbahardaki listenin yaptırım kapsamındaki Rus aktörlerin sayısını yaklaşık üçte bir artıracak büyüklükte olması, benzer bir pazarlığın yeniden yaşanabileceğine işaret ediyor.

Brüksel açısından hedef ise Rusya’nın enerji ve finansman kaynakları ile savaş ekonomisini destekleyen şirket ağları üzerindeki baskıyı artırmak. Paket kabul edilirse Moskova’ya karşı yaptırım politikasında yeni ve daha geniş bir aşamaya geçilmiş olacak.