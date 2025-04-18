AB, Suudi Arabistan'a vize serbestisi getirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmesi için yeni bir adım atıyor. AB’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Schengen vizesi muafiyeti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Farnaud, Suudi Arabistan pasaportu taşıyan kişilerin yakında vize başvurusunda bulunmadan Schengen bölgesine giriş yapabileceklerini söyledi. Ancak söz konusu vize serbestisinin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair henüz bir tarih verilmedi. Farnaud, geçiş sürecinde Suudi vatandaşlarının mevcut kolaylaştırılmış Schengen vizesi başvuru kurallarından yararlanmaya devam edeceğini belirtti.

"Şu anki uygulamalar da anlamlı"

Christophe Farnaud, vize muafiyeti girişiminin iki taraf arasında halklar arası etkileşimi artıracağını vurgulayarak, “Şu anda uygulanan kolaylıklar çok anlamlı. Vize muafiyetinin yürürlüğe girmesiyle birlikte AB ile Suudi Arabistan halkları arasındaki ilişkiler daha da güçlenecek” dedi.

Zaten 5 yıllık çoklu giriş vizesi alabiliyorlar

Avrupa Komisyonu, 2024 yılı Nisan ayında Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn vatandaşlarına yönelik Schengen vize başvurularında kolaylaştırılmış bir sistem başlatmıştı. Bu düzenleme kapsamında, Suudi vatandaşlarına 5 yıla kadar geçerli, çoklu giriş imkanı sağlayan Schengen vizeleri verilmeye başlandı.

Yeni muafiyet adımı, bu kolaylığın bir adım ötesine geçilerek Suudi vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesini mümkün kılacak. AB kaynakları, bu adımın yalnızca turistik ve kısa süreli ziyaretleri kapsayacağını, uzun süreli oturum ya da çalışma izinlerinin mevcut yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirileceğini belirtiyor.