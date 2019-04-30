AB tek saat uygulamasında Türkiye’nin izinden gidiyor

30 Nisan 2019

Türkiye’nin 2016 yılında geçtiği sabit saat uygulaması dünyaya yayılıyor… Avrupa Birliği geçtiğimiz haftalarda, üye ülkelerin yılda iki kez saat değiştirmesinin önüne geçecek bir karara imza atarken, ülkelerin 2020’ye kadar yaz da kış saatleri arasında bir seçim yapmasına hükmetmişti. Buna göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler, verecekleri kararla ya yaz saatini ya da kış saatini tek saat olarak kabul edecek. Yaz saatini seçen ülkeler Mart 2021’de; kış saatini seçen ülkeler ise Ekim 2021’de ayarlayacakları saatlerle yola devam edecek.

5 yıl sonra aynı uygulamaya geçiyorlar

Sabit saat uygulamasının dünyadaki öncü ülkelerinden biri de Türkiye. Güneş ışığının daha verimli kullanılarak enerji harcamalarından önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlayan sabit saat uygulaması, Türkiye’de 2016 yılında yürürlüğe girmişti. Zamanında çok sayıda ülkenin Türkiye’nin bu kararını eleştirdiği hatırlatan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, “Şimdi bu ülkeler, 2021’den itibaren, yani Türkiye’nin sabit saati kabul ettiği tarihten 5 yıl sonra, sabit saat uygulamasına geçecek. Bu da zamanında Türkiye’ye yapılan ön yargılı eleştirilerin ne kadar temelsiz olduğunun; Türkiye’nin enerji politikalarının doğruluğunun en önemli göstergesi” ifadelerini kullandı.

Yılda 1 milyar lira tasarruf

Türkiye’nin öncülük ettiği sabit saat uygulamasının önemli araştırmalara ve raporlara dayandığının altını çizen Murat Kalsın, “Yapılan araştırmalara göre; Türkiye’de sabit saat uygulamasına geçilmesi enerji harcamalarında da yılda yaklaşık 1 milyar TL’lik tasarrufu beraberinde getirmiş durumda. Bu alanda yaptığımız liderlik ülkemiz enerji sektörünün sahip olduğu deneyim ve öngörünün bir göstergesi” dedi.

Mart ve ekim aylarında saatler değiştiriliyor

Avrupa’da sabit saat uygulamasına geçilmesini öngören karar, geçtiğimiz haftalarda Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu toplantısında alınmıştı. Oylamada vekiller, tek saat uygulamasını öngören tasarıyı 192’ye karşılık 410 oyla kabul etmişti. Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde her yılın mart ayının son pazar gününde saatler 1 saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar gününde de saatler 1 saat geri alınıyor.

4,6 milyon kişilik ankette yüzde 84 ‘tek saat’ çıkmıştı

AB Komisyonu’nun geçen yıl ‘sabit saat’ uygulaması hakkında yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmış ve anket sonucunda yüzde 84 oranında kişi, yazın ve kışın farklı saat uygulanmasına son verilmesi yönünde görüş bildirmişti.

ABD’de de Trump ‘sabit saat’i tartışmaya açtı

Avrupa dışında sabit saat uygulamasını tartışan bir diğer ülke de ABD. Son olarak geçtiğimiz ay içinde Twitter’dan bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Benim açımdan yaz saati uygulamasının kalıcı olmasında bir mahsur yok” ifadelerini kullanmıştı.