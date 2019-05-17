AB, Türkiye'deki Suriyeliler için 2,22 milyar euro aktardı

17 Mayıs 2019

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeliler için sağlamayı taahhüt ettiği 6 milyar euroluk fondan bu zamana kadar 2,22 milyar euro aktardı.

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programının (FRIT) 12’inci idari komite toplantısının Brüksel'de yapıldığını açıkladı.

Komite toplantısında, mali yardım programına ilişkin yıllık raporunun incelendiği kaydedilen açıklamada, sığınmacıları desteklemeye yönelik 845 milyon euroluk çeşitli proje tekliflerinin değerlendirme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için kurulan fonun toplam 6 milyar euro bütçesi olduğu, fona 4,2 milyar euro tahsis edildiği, 3,45 milyar euroluk sözleşme yapıldığı ve 2,22 milyar euro ödeme gerçekleştiği belirtildi.

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor.

Kaynak: AA