AB, Türkiye'ye silah satışının yasaklanması konusunda anlaşamadı

14 Ekim 2019

Hilal SARI

Avrupa Konseyi, Barış Pınarı harekatını kınadı ve AB ülkelerine Türkiye’ye silah satışının sınırlandırılması çağrısı yaptı. Konsey ayrıca Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle özel ve tüzel kişilere yaptırım öngören çerçeve bir rejim konusunda uzlaşıldığını duyurdu.

Konseyden yapılan resmi açıklamada Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekatın bölgedeki istikrarı ve güvenliği tehlikeye attığı ve daha fazla sivilin yerinden edilip acı çekmesine yol açacağı vurgulandı ve Türkiye’nin güvenlik endişelerinin siyasi ve diplomatik yollardan çözülmesi gerektiği belirtildi. Konsey bazı üye devletlerin aldığı silah satışının durdurulması kararının tüm üye devletler tarafından derhal uygulanması çağrısı yaptı. Toplantı öncesinde Fransa da AB ülkelerine silah satışı ambargosu çağrısı yapmıştı.

Çerçeve ‘sondaj’ yaptırımları

IŞİD’le mücadeleye katılan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bakanlarını toplantıya çağıran konsey, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları konusunda da bir anlaşmaya vardı. Konseyin web sitesinde yer alan açıklamada “Konsey, Doğu Akdeniz’de yasadışı hidrokarbon sondaj faaliyetlerinden sorumlu özel ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı önlemlerin olduğu çerçeve bir rejim konusunda anlaştı” ifadeleri yer aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Federika Mogherini toplantıya ilişkin Twitter paylaşımında “Tüm AB ülkeleri Türkiye’nin Suriye’nin Kuzeydoğusundaki askeri faliyetleri ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faliyetleri konusunda anlaştı. AB tam anlamıyla birlikte hareket ediyor” ifadelerini kullandı.