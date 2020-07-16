AB, Türkiye’yi yine güvenli ülke listesine almadı

16 Temmuz 2020

Turizmcinin umutları yine boşa çıktı. Avrupa Birliği (AB), her 15 günde bir yenilenen ‘güvenli ülkeler listesinde’ Türkiye'ye yine yer vermedi. Türkiye hala, ‘zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri’ simgeleyen turuncu listede yer alıyor.

Avrupa makamları, tatil ya da aile ziyaretinin zorunluluk olmadığına işaret ederek, bu nedenlerle Türkiye'ye gidilmemesi uyarısında bulunuyor. Koronavirüs vaka sayısı 100 bin kişide 16 ve aşağısı olan ülkeleri güvenli sayan AB, vaka sayılarının azalması durumunda 15 Temmuz'da yapılacak güncellemede, Türkiye'nin güvenli ülkeler arasına alınabileceğini açıklamıştı. Ancak son yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'de koronavirüs vakalarının hala 100 bin kişi başına 20 civarında olduğu belirtildi. Bu nedenle de Türkiye, zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler arasında yer aldı.

Başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Türkiye'den dönenlere 14 günlük zorunlu karantina uyguluyor. Karantinaya tabi tutulanlar, bu süreyi yıllık izinlerinden düşemeyecek. Bunun da, çalıştıkları iş yerleri ile zorun yaşamalarına neden olacağı belirtiliyor.

Öte yandan AB, 1 Temmuz'da güvenli ülke ilan ettiği Sırbistan ve Karadağ'ı da, son dönemde koronavirüs vakası sayılarındaki artış nedeniyle yeniden turuncu listeye aldı.

AB, güvenli ülkeler listesini 1 Ağustos'ta yeniden güncelleyecek.