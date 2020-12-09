AB zirvesi taslak metni: AB, sondaj faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği, yarın yapılacak olan liderler zirvesinin taslak metnine göre Akdeniz'deki ihtilaflı sularda Ankara'nın yaptığı doğalgaz ve petrol sondajını yürütmekle sorumlu Türk kişi ve kuruluşlara yaptırım getirecek.

Reuters tarafından görülen taslak metin üzerinde liderlerin anlaşma sağlamaları halinde Avrupa Birliği 2019 yılında başlatılan yaptırımlara "ek listeler" hazırlayacak ve yaptırımların kapsamının "ihtiyaç olması halinde genişletilmesi" üzerinde çalışacak.

Avrupa Birliği diplomatları Yunanistan'ın yaptırımları yeterince güçlü bulmadığını ve taslak metin üzerinde müzakerelerin devam ettiğini belirttiler.

Kıbrıs ve Yunanistan açıklarında petrol ve doğal gaz sondajı yapması nedeniyle ekim ayında Türkiye'ye yaptırım başlatma tehdidinde bulunan AB liderleri yarınki zirvede yaptırımları ele alacaklar.

AB dışişleri bakanları, dün Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile potansiyel doğal gaz kaynakları konusunda yaşadığı anlaşmazlığı sona erdirmeye yardımcı olmadığını savundular ancak misilleme amaçlı herhangi bir kararı AB zirvesine bıraktılar.

AB, 2019'da Doğu Akdeniz'de izinsiz aramaları cezalandırmak için bir yaptırım programı oluşturarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin münhasır ekonomik bölgesinde veya kıta sahanlığındaki faaliyetleri planlamak veya (faaliyetlere) katılmakla suçlanan kişi ve şirketlerin varlıklarını dondurdu.

Şimdiye kadar, Türkiye'nin devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yalnızca iki üst düzey yetkilisi yaptırım listesine alındı, ancak Rum yönetimi bu yılın başlarında daha fazla isim listesi önerdi.

Rum yönetimi, 2011 yılında offshore doğal gaz buldu, ancak çok uluslu şirketlere petrol ve doğal gaz araştırma lisansı verdiği ada çevresindeki deniz bölgelerinde Türkiye ile anlaşmazlık yaşıyor.

Rum yönetimi ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Türkiye, kendi kıta sahanlığında veya Kıbrıs Türklerinin haklarının olduğu bölgelerdeki sularda faaliyet gösterdiğini ifade ediyor.