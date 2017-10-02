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Abadi, IKBY'nin petrol gelirleri konusunda ısrarlı

Irak Başbakanı, IKBY petrol gelirlerinin merkezi hükümete aktarılmasında ısrarlı.

Abadi, IKBY'nin petrol gelirleri konusunda ısrarlı
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Irak Başbakanı Haydar Abadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elde ettiği petrol gelirlerinin Bağdat merkezi hükümetine aktarılması konusunda ısrar ederken, bu gelirlerin IKBY'deki Kürt memurların maaşlarını ödemek için kullanılacağını söyledi.

Bu konu Abadi'nin stratejisinde önemli bir yer tutarken, IKBY'nin petrol gelirlerinin Bağdat merkezi hükümetine aktarılması konusunda herhangi bir ilerleme elde edip etmediği net değil.

IKBY yıllardır elde ettiği petrol gelirini elinde tutuyor ve bununla Kürt kamu görevlilerinin maaşlarını ödüyor.

Irak Kürt bölgesinin petrol üretimi Türkiye'den geçen bir boru hattıyla Ceyhan'dan dünya pazarlarına çıkıyor.

Abadi Perşembe günü,  Türkiye'nin petrol ihracatı konusunda sadece merkezi hükümeti muhatap alacağını söylediğini açıklamıştı.                   

Kaynak: Reuters

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