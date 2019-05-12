Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'de

12 Mayıs 2019

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup eden Abalı Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yenen Gençlerbirliği, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda küme düşen Gençlerbirliği, tam bir yıl sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu, kırmızı-siyahlı futbolcular, teknik ekip ve taraftar karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Abalı Denizlispor tekrar Süper Lig'de

Abalı Denizlispor, 2009-2010 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e adını tekrar yazdırdı.

Bu sezon 34. kez mücadele ettiği 1. Lig'de son 2 haftaya lider Gençlerbirliği'nin 1 puan gerisinde, üçüncü durumdaki Hatayspor'un ise 5 puan önünde 66 puanla 2. sırada giren Abalı Denizlispor, 33. haftada ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 6-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 69'a yükselten ve son hafta öncesinde adını Süper Lig'e yazdıran yeşil-siyahlı ekibin 9 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi.

Ligin 8. haftasında lider Gençlerbirliği'nin 11 puan gerisine düşmesine rağmen 13. haftada 2. sıraya kadar yükselen Denizlispor, bu haftadan sonra sürekli ilk 2 içinde yer aldı.

Kaynak: AA