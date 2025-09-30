Abant’ta kritik kamp: CHP milletvekilleri yol haritasını belirleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yeni yasama yılı öncesi milletvekili kampını 3–5 Ekim 2025 tarihlerinde Bolu’nun Abant bölgesinde gerçekleştirecek. Kamp, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak.

Parti kaynaklarına göre kamp programı fiilen 4 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Kampın gündeminde 2025–2026 yasama yılı boyunca parti ve milletvekillerinin yol haritası yer alıyor. Ayrıca kasım ayında yapılması planlanan 39. Olağan Kurultay hazırlıkları, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve bu kapsamda gündeme gelen hukuki süreçler, partinin yerel yönetim başkanlarının tutukluluğu meseleleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik soruşturmalar kampta ele alınacak başlıklar arasında.

Kamp öncesinde, CHP’nin “Millet iradesine sahip çıkıyor” miting serisinin bu haftaki durağı da Bolu olacak. Kamp öncesi düzenlenecek miting, 3 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek.