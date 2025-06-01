Abartı egzoz yüz binlerce sürücüye ceza olarak döndü
Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendi. Toplam 567 bin 397 sürücüye işlem yapıldı. Denetim verilerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım" diyerek sürücüleri uyardı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.
1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince “abartı egzoz” kullanımı ile ilgili toplam
26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı.
Yerlikaya sürücülere şu uyarıda bulundu:
"Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre; çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta, araç mevzuata uygun hâle getirilene kadar trafikten men edilmektedir. Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."
🚨 1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Trafik Ekiplerimizce “Abarth Egzoz” kullanımı ile ilgili toplam:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 1, 2025
26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı.❗️
Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre:
🔸Çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler… pic.twitter.com/bi5ORtnnqv