Abartı egzoz yüz binlerce sürücüye ceza olarak döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince “abartı egzoz” kullanımı ile ilgili toplam

26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya sürücülere şu uyarıda bulundu:

"Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre; çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta, araç mevzuata uygun hâle getirilene kadar trafikten men edilmektedir. Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."