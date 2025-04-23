ABB Başkanı Mansur Yavaş açıkladı: 6,2'lik İstanbul depremi Ankara'da da hissedildi

İstanbul son 3 saat içinde peş peşe şiddetli depremlerle sallanırken, en büyük deprem 6,2 olarak kaydedildi.

Korku ve panik içindeki vatandaşlar sokaklara dökülürken, Silivri açıklarında ve Büyükçekmece'de yaşanan depremler çevre illerde de kuvvetli hissedildi.,

'Deprem Ankara’da da hissedilmiştir'

ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından depremin Ankara'da da hissedildiğini duyurdu.

Yavaş mesajında "İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir. Başta İstanbul’daki vatandaşlarımız olmak üzere depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir.



Başta İstanbul’daki vatandaşlarımız olmak üzere depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 23, 2025

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