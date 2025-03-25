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ABB Başkanı Mansur Yavaş görevi bırakıyor mu? İlk kez açıkladı: Son dönemim!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı bir iftar programında görevi bırakacağını açıkladığı iddia edildi.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen bir iftar programına katılan Mansur Yavaş'ın, burada  görevini bırakacağını açıkladığı öne söyledi.

'İkinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz'

İddialara göre Mansur Yavaş, bu döneminin son dönemi olduğunu söyleyerek “Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara’da ve Polatlı’mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine inşallah” diye konuştu.

Mansur Yavaş son dönemde yaptığı açıklamalarla tepki çekmiş, açıklamalarının çarpıtıldığını savunmuştu.

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