ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında nöbetçi hakimlik kararını verdi.

Ekrem İmamoğlu "Medya A.Ş." soruşturması kapsamında tutuklanırken "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum

İmamoğlu'nun tutuklama kararına yönelik Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan da ilk açıklama geldi. Yavaş açıklamasında hukuk sistemi adına utandıklarını belirterek, "Kayyum atanamamasına sevindim öncelikle. Umarım itirazla tutukluluk kararı da kalkar" dedi.

"Kayyum atanamamasına sevindim"

Soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildini savunan Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İfadelerin alınmasını bekledik, hiç uyumadan geldik. Tutuklama kararı çıktı. Hukuk sistemimiz adına gerçekten utanıyoruz. Soruşturma gizli denildi ama tüm ifadeler 5 dakika sonra kamuoyuna sızdırıldı. Avukatların ulaşamadığı iddiaları televizyondaki yorumculardan izledik. Bu tablo, işin ne kadar siyasi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bütün dünyada bu konuda yayınlar yapıldı. Türkiye’de demokrasi ve hukuk sistemi sorgulanmaya başlandı.

Kayyum atanamamasına sevindim. Umarım itirazla tutukluluk kararı da kalkar. Çünkü her şeyden önce masumiyet karinesi çöpe atıldı.

Tutukluluk çok özel durumlarda başvurulması gereken bir durumdur. İddianame yok ortada, iddialar var. Bu gizli tanık işinin kaldırılması lazım. Bizim korktuğumuz bir şey yok.

CHP'li hiçbir belediyenin yargılanmaktan imtina ettiğini görmedim. Mesele burada kumpas kurulması."